La Nike Cortez è pronta per la sua seconda vita grazie a Jeremy Allen White

(Di martedì 5 marzo 2024) Ogni volta che vedrete una foto di, farà una di queste tre cose. Indosserà un abito impeccabile di Giorgio Armani o di Hermès. Oppure starà lottando con un bouquet molto rustico al mercato del contadino. Oppure tre: andrà in giro per New York con un paio di scarpe da ginnastica bianche. E nel fine settimana abbiamo visto il numero tre. Solo che, beh, le cose non erano come sembravano. Domenica mattina, la star di The Bear è stata avvistata per le strade di Tribeca in tenuta casual. Sopra, indossava il suo cappellino da baseball New Era preferito, una classica t-shirt bianca e l'ha abbinata a una camicia a righe e a una giacca in denim molto workwear. Ha poi indossato dei pantaloni blu con i risvolti arrotolati e un paio di scarpe da ginnastica che, a dire il vero, non erano messe male. Sembravano nuove di ...