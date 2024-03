La nave Duilio dimostra che un’alleanza giallorossa non durerebbe neanche un giorno

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 5 marzo 2024) Un ipotetico governo Schlein oggi cadrebbe sulla questione della difesa delle navi attaccate dai ribelli Houthi nel Mar Rosso. Sabato laitalianache si trova nella zona nel quadro della missione internazionale Aspides ha distrutto un drone lanciato dagli yemeniti. Come quasi sempre, sulla politica estera e di difesa un governo Pd-M5s-Asv (cioè Sinistra-Verdi) non starebbe in piedi. Oggi arriva in Senato il provvedimento su questa delicata questione (tra l’altro l’Italia è in ritardo, sicché è come se si autorizzasse una cosa già accaduta) che si voterà giovedì con il Pd favorevole come la maggioranza del governo Meloni. Invece Sinistra italiana e Verdi sono contrari a causa di un avverbio, come vedremo, mentre il M5s ieri in commissione si è astenuto, cioè non ha espresso una posizione favorevole. Tre posizioni diverse. Se ci fosse un ...