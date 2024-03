La mostra "Perché donna" diventerà un appuntamento fisso di livello nazionale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024) Arezzo, 5 marzo 2024 – “Siamo veramente soddisfatti per i risultati che stiamo raggiungendo, racconta Elena Bigliazzi Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Foiano. La città ha risposto in maniera entusiastica a questo progetto che vede assieme 130 artiste provenienti da tutta Italia e che hanno rappresentato la figura femminile secondo la propria visione intima con uninterpretativo molto alto. Assieme a Vittoria Coppola, direttrice artistica della, stiamo lavorando per rendere questoun evento stabile e con caratura. La nostra città sta rispondendo in maniera straordinaria a questi eventi. Il prossimo fine settimana sono in programma due spettacoli che chiuderanno la settimana Interdella. Sabato 9 marzo alle ore 17.30 ...