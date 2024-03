La morte del giovane ciclista Michael Antonelli | la madre | “841 giorni di agonia”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024) Pistoia, 5 marzo 2024 – E' stata una deposizione commovente, quella resa questa mattina nell'aula del Tribunale di Pistoia, da Marina Mularoni, la mamma di, il campione di ciclismo morto in conseguenza del terribile incidente in cui rimase coinvolto il 15 agosto 2018, durante la corsa Firenze Viareggio. "Nessuno si meritava una sofferenza come quella che ha passato mio figlio - ha raccontato la mamma di- Da quel momento non si è più ripreso. Sono stati 841di, tra ospedali e a casa, fino alla sua"., campione di San Marino, tesserato per la Mastromarco Sensi Nibali di Lamporecchio, aveva 18 anni. Stava partecipando alla 72esima edizione della Firenze-Viareggio. L’incidente avvenne ...