La luna di Giove | Europa | è priva di ossigeno | il che la rende meno ospitale per sostenere la vita

La sonda della Nasa ha effettuato il secondo sorvolo al satellite del pianeta per poter capire meglio l'attività vulcanica (wired)

Non è la nostra luna il luogo più promettente per ospitare la vita nel Sistema Solare, bensì una delle 92 lune di Giove , Europa , al centro di una Missione ... (quotidiano)

C’è poco ossigeno sulla luna ghiacciata di Giove: trovare vita nell'oceano di Europa si fa più difficile: Non è stato ancora trovatoc un altro posto come la Terra nel Sistema solare . Contrariamente a quanto si pensava sulla superficie ghiacciata ...notizie.tiscali

Dalla pioggia di meteore alla luna piena del Verme: marzo porta la primavera e tanti eventi astronomici: Lunedì 25 marzo. È la data della luna Piena del Verme o della Quaresima, il primo atteso plenilunio di primavera. La natura si risveglia e insieme a lei la voglia di riprendere i legami sociali ...baritoday

Sulla luna hanno sepolto un uomo ma sono in pochi a saperlo: ecco chi è: Forse non sapevi che, sulla luna, è stato seppellito un uomo. Sì, hai letto bene. Continua a leggere per scoprire di chi si tratta.viaggi.nanopress

Non eravamo mai arrivati così vicini alla luna di Giove: Mai nessuna sonda in precedenza era riuscita ad avvicinarsi così tanto ad Io, una delle principali lune di Giove: ecco che cosa ha registrato.tecnologia.libero