La lotta di Putin contro l' affluenza bassa

«Vladimir Putin ha ucciso mio marito . Uccidendo Alexei, ha ucciso metà di me: metà del mio cuore e metà della mia anima. Ma l’altra metà ce l’ho ancora e mi ... (linkiesta)

I funerali di Alexei Navalny sono terminati. A Mosca , in una chiesa della periferia sud, si sono tenute le esequie dell’oppositore di Vladimir Putin . La ... (lanotiziagiornale)

Dedichiamo ad Alexey Navalny la Giornata dei Giusti: Alexey Navalny ha pagato con la vita per avere lottato contro la rassegnazione della società russa e dello stesso Occidente nei confronti della dittatura imperialista di Putin. Egli faceva paura al ...ilsecoloxix

Trump può cedere la Ue a Putin: C'è una geometria perversa (o virtuosa, a seconda dei punti di vista) in azione. E' quella tra l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il presidente russo Vladimir Putin, l'ultradestra dell'Ue ...italiaoggi

Il premier del Niger: “Portiamo i migranti verso l’Europa e non accettiamo lezioni sui rapporti con Putin”: L’intervista con Ali Mahaman Lamine Zeine: “Credo che con l’Italia raggiungeremo un accordo vantaggioso per entrambi sulla vostra presenza militare in Niger”.repubblica

Il sindaco di Kiev: “Zelensky ha sbagliato su Zaluzhny. Ora servono armi e un governo di unità nazionale”: Insieme al generale rimosso, Vitali Klitschko è uno dei politici ucraini più amati. “Nessun piano di pace funziona se la prima linea non regge. Potremo ...repubblica

Guerra elettronica, il Baltic jammer russo ora "attacca" la Germania: Gps oscurati fino a Berlino, la minaccia ibrida di Putin alla Nato: La nuova guerra elettronica che la Russia sta muovendo sotto traccia allarga la propria azione di disturbo. Dopo i primi segnali avvertiti a inizio anno nell'area del corridoio di Suwalki, ...ilgazzettino