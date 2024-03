La leader Civitanovese | Pensiamo al presente

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Il girone di ritorno ha consegnato allagià sei vittorie su nove partite disputate. Nelle altre tre occasioni, la squadra di Sante Alfonsi ha ottenuto due pareggi e una sconfitta, mentre nel girone d’andata, dopo nove turni, si registravano cinque successi, tre pari e ad una débâcle. La differenza sta proprio in quei tre punti guadagnati domenica contro la Sangiustese (all’andata finì 1-1, mentre stavolta è terminata 1-0, ndr), in una gara "molto difficile - commenta il patron Mauro Profili (foto) – sia tatticamente, perché ci hanno chiuso bene gli spazi, che agonisticamente, dato che l’intensità e i ritmi erano alti. Paradossalmente, abbiamo penato di più quando eravamo in superiorità numerica, ma abbiamo saputo soffrire". A sei incontri dal termine del campionato, i rossoblù possono dunque sognare il ritorno in D, che manca dalla stagione 2016-17, ...