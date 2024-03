La Juve Stabia inizia a vedere la B; grande rimonta del Giugliano a Crotone

Il video con gli Highlights e i gol di Juve Stabia-Casertana , match valido per la ventinovesima giornata di Serie C 2023 / 2024 . Una partita dominata dai ... (sportface)

Non si ferma la Juve Stabia, che vince di misura il sentito derby contro la Casertana per 1-0 e torna a +7 sul Benevento in vetta alla classifica del Girone C ... (sportface)