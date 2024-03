La forte tempesta “seppellisce” di erbacce la città | strade ricoperte | case circondate

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 5 marzo 2024) Ilvento sommerge unadi piante infestanti, bloccando tutti gli abitanti nelle proprie abitazioni Un’interain ostaggio… delle piante. È questo il singolare contesto in cui sono costretti a vivere nella piccola cittadina statunitense di South Jordan, situata nello Utah. Le persone sono impossibilitate a uscire dalla propria abitazione a causa del proliferare per strada diche rendono complicati perfino i movimenti a bordo di mezzi stradali. Colonne, talvolta alte anche tre metri, spiccano tra lecreando uno scenario particolare, ma non nuovo nel continente. Già in passato, infatti, negli Stati Uniti si sono vissute circostanze simili, tra cui la diffusione delle medesime erbe infestanti che ha bloccato per non poco tempo la località vicina di Eagle Mountain. Ma non solo. ...