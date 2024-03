La Filharmonie in tour con il violoncellista Enrico Bronzi | prima tappa a Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024), 1 marzo 2024 – Da Udine a Napoli, da Como a Messina passando per Vibo Valentia, Pescara, L’Aquila, Avezzano, Acri, Mola di Bari e: saranno 11 le tappe deltutto italiano che partirà venerdì 8 marzo dae continuerà fino a domenica 24 marzo dell’orchestra under 35 La, che supera i confini della toscana e viene accolta in altre regioni italiane. A condividere i palchi nazionali e le musiche di Boccherini, Mozart e Haydn, il solista designato per tutte le date in programma, celebree direttore d’orchestra italiano, già collaboratore di grandi artisti come Martha Argerich, Alexander Lonquich, Gidon Kremer, Angela Hewitt, Joshua Bell, Stefan Milenkovich e complessi quali il Quartetto ...