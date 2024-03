La denuncia dei biologi | “È un falso nutrizionista” E la procura scopre l’università senza titolo

(Di martedì 5 marzo 2024) Firenze, 5 marzo 2024 – Dallaper esercizio abusivo della professione partita dall’ordine nazionale dei, fino a un’università “svizzera“ che rilascia titolireale valore. Sotto inchiesta pure un centro medico di Pistoia, dove il professionista riceveva e tramite i social promuoveva la sua attività e i relativi risultati: fisici scolpiti grazie a un nuovo regime alimentare, chili persi per merito di integratori e vitamine. Dopo mesi di indagini e perquisizioni dei carabinieri del Nas, tra Campi Bisenzio e l’empolese, ladi Pistoia - con il pm Linda Gambassi - ha iscritto tre persone sul registro degli indagati. Si tratta di L.B., 45 anni, titolare di un “vitamin store“ nel territorio di Campi Bisenzio, accusato di aver fatto diagnosi e valutato patologie di pazienti affetti da ...

