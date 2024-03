La Curva Nord dell’Inter replica | «Ieri protesta civile! Ci siamo rotti»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 5 marzo 2024) Arriva immediata la presa di posizione della, chein Inter-Genoa ha fatto mezz’ora di sciopero del tifo. Dopo la denuncia di un tifoso ecco la reazione. LA RISPOSTA – Oggi, un tifoso ha denunciato presunti blocchi da parte dellaa chi voleva seguire Inter-Genoa nel Secondo Anello Verde. Accusa che la stessarispedisce al mittente con un duro comunicato: “BASTA STRUMENTALIZZAZIONI,PER I NOSTRI DIRITTI. Ancora una volta veniamo additati, per opportunismo mediatico, con condanne per comportamenti che non abbiamo avuto.è stato rivolto un semplice invito ai frequentatori della parte bassa delladi ...