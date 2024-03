La curiosita’ Il periodo complicatissimo di Amrabat Fuori dai titolari e impiegato a singhiozzo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Stagione non semplice al Manchester United per Sofyan. Se in Inghilterra sono già certi che il marocchino non sarà riscattato dal Manchester United e farà ritorno a Firenze la prossima estate, nella giornata di domenica il centrocampista ha commesso un errore decisivo nel derby, perso, contro il Manchester City. Pur essendo un fedelissimo di Ten Hag,è scivolatodall’undici titolare e nel 2024 ha giocato dal 1’ solo in FA Cup contro il Nottingham Forest, non da mediano davanti alla difesa ma da terzino sinistro. Costato per il prestito 9 milioni la scorsa estate, si calcola che allo Unitedsia costato fin qui la bellezza di 7.867 euro per ogni minuto in campo. Una cifra senz’altro extra lusso.