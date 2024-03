La casa ideale? Tecnologica e green Lo studio Ikea | “Così è cambiato il modo di abitare”

(Di martedì 5 marzo 2024) Milano – Tecnologia e sostenibilità, lasi modella sul lavoro e la battaglia per il clima. Lo racconta “Life at Home Report“, ricerca su come èildifirmata. Il panzer del mobile low cost ha presentato i risultati di 10 anni di studi che hanno coinvolto 250mila persone in 40 paesi. L’indagine 2023 raccoglie i dati dell’anno scorso e analizza le trasformazioni che hanno segnato la vita fra le pareti domestiche dal 2014 al 2022. Un’opera enorme, con uno spartiacque: la pandemia che hatutto. L’arredamento deve darsi da fare, un italiano su due e pure un lombardo su due non è soddisfatto del proprio nido. Un mercato enorme che deve sapersi muovere però. E il rapporto offre le prospettive necessarie. Il primo cambiamento riguarda computer e ...

ANDHOT Ripetitore WiFi 2023 : Velocità 1200Mbps , Compatibile con WiFi 6, Ideale per Casa e Ufficio Il Ripetitore WiFi ANDHOT del 2023 è la soluzione Ideale per ... (windows8.myblog)

La casa del futuro nel Life at home report di Ikea: Come sarà l'abitare nel prossimo futuro Ikea ce lo racconta con la 10 edizione del Life at home report". I 3 scenari per la casa del futuro ...gdoweek

Tutte le forme di portabottiglie vino, grandi e piccoli, da acquistare online: Partiamo dal portabottiglie vino di Fomansh, una soluzione ideale per chi ama avere in casa poche etichette da esporre in cucina o nella zona giorno. Realizzato in metallo dorato, offre sei scomparti ...esquire

Scopa elettrica senza fili Philips in sconto del 32%! AFFARE: L'aspirapolvere senza fili Philips SpeedPro è in sconto su Amazon a meno di 120 euro! Un concentrato di tecnologia, ideale per le pulizie di Primavera!tomshw

Report Ikea, solo 50% italiani è soddisfatto della propria casa: Solo il 50% degli italiani è soddisfatto della propria casa e appena il 32% ha fiducia nel futuro, in particolare per i prossimi due anni. (ANSA) ...ansa

NUOVA casa PER ANZIANI “RESIDENZA CAROSSO”: RINASCE LO STORICO HOTEL DI COAZZE: “La nuova residenza per anziani autosufficienti sarà l’ideale per offrire ai suoi ospiti un’ottima qualità della vita anche fuori dalla propria casa – spiegano i promotori del progetto – grazie alla ...valsusaoggi