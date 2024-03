La Camera di commercio Toscana Nord-Ovest stanzia 2 | 5 milioni di euro per le imprese

(Di martedì 5 marzo 2024) La Giunta delladidellaha approvato quattro bandi con un budget complessivo di oltre 2,5didestinato alledelle province di Lucca, Massa Carrara e Pisa che hanno subito calamità naturali. I bandi già approvati mirano a erogare voucher per favorire la digitalizzazione, le certificazioni e l’internazionalizzazione e a breve si aggiungerà il quarto bando per la partecipazione a mostre e fiere. Per l’anno 2024 laha voluto essere presente anche a supporto delledanneggiate dagli eventi calamitosi dello scorso autunno. L'entele ha ritenuto necessario intervenire con un contributo straordinario al fine di sostenere le ...

Pechino, 28 feb – (Xinhua) – Il Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale ( CCPIT ), agenzia nazionale per la promozione del commercio e ... (romadailynews)

Nuova intimidazione alla vice presidente della Camera di commercio di Reggio: Non è la prima intimidazione subita da Patrizia Rodi, vicepresidente della Camera di commercio di Reggio Calabria. Ulivi secolari sono stati trovati tagliati e bruciati nella sua proprietà di Rosarno.rainews

Aeroporto Umbria da record ma non tutti i soci pagano le quote. Tesei contro Proietti (Assisi): "Andremo fino a fondo": "Se non ritiene di sostenere l’aeroporto potrebbe anche vendere le quote visto che Sviluppumbria sarebbe ben contenta di riacquistarle". Le casse sono in salute grazie alla quota dei 500mila euro pass ...perugiatoday

Premio Venere d’Oro: Silvia Imparato si aggiudica l’XI edizione: Riconoscimento per imprese rosa organizzato dal Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di commercio di Salerno ...salernotoday