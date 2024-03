La brigatista irriducibile Dal sequestro Moro alla militanza antagonista Non si era mai pentita

(Di martedì 5 marzo 2024) ROMA Più di un "profondo rammarico" non riuscì a esprimere nei confronti delle vittime delle Brigate Rosse, nonostante la lunga scia di sangue che si era lasciata alle spalle. Barbara Balzerani non si è mai, mai dissociata. In un’intervista televisiva su Rai Uno (1988), rilasciata a Ennio Remondino durante una pausa del processoTer, assieme a Renato Curcio e Mario Moretti, disse di considerare conclusa l’esperienza della lotta armata in Italia perché era "cambiato il tessuto sociale negli ultimi dieci anni". È morta ieri a Roma (vivevaGarbatella), a 75 anni e come ha detto Adriana Zizzi, la sorella di Francesco, uno degli agenti di scorta di Aldouccisi il 16 marzo 1978, quanto meno "a Dio dovrà rispondere". Dirigente della colonna romana delle Brigate Rosse, nome di battaglia Sara, aveva ...

