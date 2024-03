Kung Fu Panda 4 | le recensioni USA sono entusiastiche | capolavoro in arrivo?

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 5 marzo 2024) A otto anni dall’ultimo capitolo, arriva finalmenteFu4, in uscita in Italia il 21 marzo. L’ultimo capitolo del franchise della Dreamworks ha ricevutoe questo non fa che accrescere l’entusiasmo per l’del quarto film sulle avventure del teneroPo. I pareri dei critici, che l’hanno visionato in anteprima,decisamente positivi erimasti piacevolmente colpiti dalle nuove avventure del guerriero dragone. Fra questi la giornalista Laura Sirikul si è detta soddisfatta e divertita dal film, sebbene non fosse necessario un quarto capitolo: “Fu4 era necessario? Probabilmente no, ma è un film adorabile per continuare le storie di Po e del suo futuro ...