Kung Fu Panda 4 | Jack Black canterà Baby One More Time in versione rock

(Di martedì 5 marzo 2024) Arriverà nelle nostre sale il 21 marzo prossimo, maFu4 promette già di farci scatenare., doppiatore originale del teneroPo, ha confermato cheunaharddel classico di Britney SpearsOne. Interpellato da People al riguardo alla world premiere di Los Angeles, domenica scorsa,ha spiegato com’è nata l’idea di questa insolita cover realizzata assieme a Kyle Gass, con il quale da tempo forma il gruppo dei Tenacious D. “Non so… non so nemmeno se sono autorizzato a dirlo, ma voglio regalarvi questo scoop. Il regista del film, Mike Mitchell un giorno mi fa ‘Ci piacerebbe avere una canzone dei Tenacious D sui titoli di ...

