Kumo si prende la sua rivincita su Emanuel e finisce primo in classifica | ultimo Ayle | il risultato del televoto

(Di martedì 5 marzo 2024) Dopo le esibizioni, sono arrivati risultati edelper gli allievi di Amici 23 che non hanno ancora la maglia del Serale L'articolo proviene da Novella 2000.

In un divertentissimo video che circola sul web possiamo vedere Kumo tentare di riprendersi le scarpe mentre balla Dustin L'articolo Kumo che cerca di ... (novella2000)

Amici 2024, perché Rudy Zerbi non ha dato la maglia a Lil Jolie: Nella puntata del daytime di Amici 2024 in onda martedì 5 marzo, si affronta il tema Lil Jolie e la maglia non assegnata da Rudy Zerbi ...soundsblog

U&D, Tina Cipollari mette in guardia Ida: 'Mario è bravo a rigirare le frittate': L'opinionista non crede all'interesse di Mario per la tronista e si è lamentata delle pretese che lui avrebbe dopo essere stato riaccolto nel cast ...it.blastingnews

"Amici 2023", tra i "non magliati" c'è tensione: Ayle contro i suoi compagni: I posti per il serale sono sempre più ridotti e quando i magliati stilano la loro classifica di preferenze escludente Ayle lui non la prende bene ...tgcom24.mediaset