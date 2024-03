Kirby | i lanci aerei statunitensi sono “indicazione” della disperazione a Gaza

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di martedì 5 marzo 2024) La presa di posizione di Johnsulla situazione aIn un’intervista con Jake TapperCNN, John, consigliere per le comunicazioni per la sicurezza nazionaleCasa Bianca, ha commentato icome “che si vive a. La gravitàsituazione aha evidenziato la gravitàsituazione a, sottolineando che iamericani rappresentano la situazione di emergenza che sta vivendo la popolazione in quella zona. Il ruolo degli Stati Uniti nel conflitto In questo ...