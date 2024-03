(Di martedì 5 marzo 2024) Iltv diPig dedicato al matrimonio rivela i ruoli di. Nickelodeon ha diffuso il primodel prossimotv diPig dedicato al matrimonio. Lo, composto da tre parti, vedrà la partecipazione eccezionale diin occasione del 20° anniversario della serie animata. Ladoppierà la creatrice di abiti Ms. Leopard edoppierà il gioielliere Mr. Raccoon, che lavoreranno insieme per aiutare il signor Toro e la signora Mucca nelle loro imminenti nozze. I tre ...

Dopo anni di frecciatine, Katy Perry e Taylor Swift hanno sepolto i malumori che le avevano divise e sono tornate a essere amiche come agli inizi. A ... (vanityfair)

Katy Perry e Orlando Bloom nel nuovo trailer dello speciale tv di Peppa Pig: Il nuovo trailer dello speciale tv di Peppa Pig dedicato al matrimonio rivela i ruoli di Katy Perry e Orlando Bloom. Nickelodeon ha diffuso il primo trailer del prossimo speciale tv di Peppa Pig ...movieplayer

Peppa Pig: il trailer dello speciale svela i ruoli di Katy Perry e Orlando Bloom: Il trailer dello speciale in tre parti di Peppa Pig ha svelato finalmente i ruoli di Katy Perry e Orlando Bloom ...badtaste

Orlando Bloom e Katy Perry insieme per lo speciale tv Il matrimonio di Peppa Pigi: Lo speciale di Peppa Pig, strutturato in tre episodi e dedicato ai vent’anni dello show, sta finalmente per debuttare sul piccolo schermo, pronto a raccontare il matrimonio del Signor Toro con la ...serial.everyeye