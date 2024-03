Kate Winslet approva i coordinatori di intimità | Avrei voluto fossero stati presenti quando ero giovane

(Di martedì 5 marzo 2024) L'attriceha raccontato perchéla presenza sul set deidi, spiegando la sua esperienza personale.ha parlato dell'importanza deidi, sottolineando che avrebbesul setera piùed era impegnata nelle riprese di alcune scene romantiche. L'attrice, attualmente protagonista sul piccolo schermo con la serie The Regime, ha infatti ricordato la sua esperienza in un'intervista rilasciata a The New York Times Magazine. Un cambiamento importante Commentando i cambiamenti avvenuti nel settore cinematografico e televisivo,ha ...

La recensione di The Regime , la terza serie tv nella carriera di Kate Winslet in cui interpreta la Cancelleria di un moderno Regime fittizio europeo, accanto ... (movieplayer)

Nei panni di un'autocrate folle nella serie dal 4 marzo su Sky, l'attrice offre una performance mirabile. Non altrettanto mirabile è lo show, più burla ... (wired)

Una nuova mini serie targata HBO sbarca su Sky. Si tratta di The Regime , attesa produzione con al centro Kate Winslet , sorprendentemente nei panni di una ... (dilei)

Trucco minimal, criniera bionda curatissima. Kate Winslet risplende sul red carpet del press tour di The Regime, con un lob permanentato che emana prestigio e ... (iodonna)

Debutterà lunedì 4 marzo in Esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW THE Regime – IL Palazzo DEL Potere , Nuova e attesa Miniserie HBO in sei episodi con la ... (digital-news)

La star di Titanic ha commentato negativamente l'eccessivo utilizzo di un farmaco per il diabete. Intervistata dal New York Times, Kate Winslet ha risposto ad ... (movieplayer)

