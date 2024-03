Kate Middleton | slitta il ritorno in pubblico | la data del primo evento

(Di martedì 5 marzo 2024) La principessa del Galles,, è pronta a tornare ai suoi impegni pubblici dopo la convalescenza. Ma quella che in unmomento era stata annunciata comedel rientro, il 31 marzo, giorno di Pasqua,di ben due mesi. Ilufficiale in calendario, insieme al consorte, William, è previsto infatti per l’8 giugno.Leggi anche:, la prima foto dopo l’operazione: occhiali scuri, in auto accanto alla madre PerchéilindiLa lunga e forzata assenza della principessa dalla scena pubblica fa impensierire i sudditi. Molte le teorie circolate: dal coma alla donazione di ...

