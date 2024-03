Kate Middleton | si allungano i tempi di recupero | primo impegno pubblico l’8 giugno

(Di martedì 5 marzo 2024) La principessa del Galles parteciperà al Trooping The Colour l'8Dopo l'operazione all'addome di dicembre,sarebbe dovuta tornare agli impegni pubblici subito dopo Pasqua. Invece, per la principessa di Galles idella convalescenza si. Dopo essere stata fotografata per la prima volta dall'operazione ieri, in auto assieme alla madre vicino

Le condizioni di salute della principe ssa del Galles non sono state rese note e sembra che non ci saranno ulteriori informazioni a riguardo. Il futuro re è ... (fanpage)

Kate Middleton sta ancora male, l'annuncio da Londra: "Non tornerà a Pasqua": Kate Middleton non è ancora guarita e la sua convalescenza si allunga. Secondo una comunicazione diffusa dal governo di Londra, la moglie di William non tornerà più in pubblico a Pasqua, come previsto ...corrieredellosport

Kate Middleton, quando tornerà in pubblico L'annuncio ufficiale: sarà al Trooping the Colour l'8 giugno: E' ufficiale: Kate Middleton tornerà sulla scena pubblica l'8 giugno. La principessa del Galles parteciperà al Trooping the Colour tra tre mesi come parte del suo ritorno ai doveri reali. Il Ministero ...ilgazzettino

Come sta Kate Middleton Paparazzata in auto ma fino a giugno niente uscite ufficiali: Kate Middleton è stata paparazzata di nuovo a tre mesi dal suo intervento. La principessa del Galles è stata fotografata in auto con la madre Carole alla guida. Kate Middleton, lo ricordiamo, è stata ...blitzquotidiano