Kate Middleton, primo impegno ufficiale sarà l'8 giugno: come sta la principessa: La foto che nelle ultime ore ha mostrato la principessa del Galles, Kate Middleton, all'interno di un'auto da un lato ha fatto tirare un sospiro di sollievo a chi si domandava che fine avesse fatto ...ilgiornale

Kate Middleton, quando tornerà in pubblico L'annuncio ufficiale: sarà al Trooping the Colour l'8 giugno: E' ufficiale: Kate Middleton tornerà sulla scena pubblica l'8 giugno. La principessa del Galles parteciperà al Trooping the Colour tra tre mesi come parte del suo ritorno ai doveri reali. Il Ministero ...ilgazzettino

Come sta Kate Per la principessa del Galles si allungano i tempi per il ritorno sulla scena pubblica: LONDRA. La comunicazione è stata data dal governo britannico portandosi dietro una scia di domande e dubbi sullo stato di salute di Kate Middleton. La consorte dell’erede al trono britannico William, ...laprovinciapavese.gelocal