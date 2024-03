Kate Middleton | le prime foto dopo l’operazione | un sorriso tirato

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 5 marzo 2024) A circa due mesi dall’intervento che la sta tenendo lontana dai riflettori,è stata immortalata in alcune nuoveesclusive a bordo di un’Audi guidata dalla madre, nei pressi del castello di Windsor. La donna, occhiali scuri e sguardo assorto, portava un soprabito nero.e la madre a Windsor Castle BackgridLe immagini, pubblicate dal New York Post, e realizzate da Backgrid, sembrano porre fine alle recenti speculazioni sulla salute della consorte del principe William;, infatti, ha interrotto tutti i suoi impegni istituzionali sin dallo scorso gennaio, a seguito di una non meglio specificata operazione all’addome; all’epoca, un comunicato ufficiale rivelava che le attività pubbliche della principessa non sarebbero riprese prima di Pasqua; ...