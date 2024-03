Kate Middleton | la prima foto dopo l' intervento e il silenzio | volto tirato e occhiali da sole - ULTIME NEWS

A circa due mesi dall’intervento che la sta tenendo lontana dai riflettori, Kate Middleton è stata immortalata in alcune nuove foto esclusive a bordo di ... (cultweb)

Finalmente Kate Middleton è stata avvistata per la prima volta, da quando si è sottoposta ad un’operazione ormai quasi due mesi fa. Era infatti il 16 gennaio, ... (caffeinamagazine)

dopo due mesi dall'operazione all'addome, Kate Middleton appare per la prima volta in pubblico . Spuntano le prime immagini L'articolo Kate Middleton appare ... (novella2000)

Reali Inglesi, la prima foto di Kate Middleton dopo l'intervento di gennaio: Lo scatto fotografico, che è stato rilanciato in rete da alcune testate ma non dai giornali inglesi, ritrae Kate Middleton in macchina con la madre, Carole Middleton, nei pressi del castello di ...tg.la7

Harry e Meghan tornano in gioco: "Trasferimento a Londra", terremoto nella Corona: È finita la fuga americana del principe Harry Il duca di Sussex e marito di Meghan Markle vorrebbe tornare a casa. L'indiscrezione ...iltempo

Kate Middleton: prime foto dopo l’operazione. Scattano le teorie del complotto: Nelle ultime ore per la prima volta Kate Middleton è stata avvistata da quando si è sottoposta all’intervento chirurgico, ma scattano le teorie del complotto. Da quando si è sottoposta all’intervento ...donnaglamour