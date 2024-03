Kate Middleton | ecco la prima foto dopo l’intervento all’addome

(Di martedì 5 marzo 2024) Londra, 4 marzo – E’ di ‘Chi’ il primo scatto che immortala la principessaper lavolta. Una‘rubata’ a distanza mentre la futura regina è in auto con la mamma, sul sedile del passeggero, il volto parzialmente coperto da un paio di occhiali da sole. E’ passato più di un mese dall’operazione subita a Londra a gennaio che ha tenuto il Regno Unito col fiato sospeso, anche per le scarse informazioni ufficiali ricevute da Kensington Palace e che hanno fatto pensare a qualcosa di serio per la moglie dell’erede al trono britannico William, data anche la lunga convalescenza. E’ da Natale infatti cheè sparita dalle luci dei riflettori. Nellaesclusiva del settimanale ...

