Kate Middleton | convalescenza molto più lunga del previsto Primo impegno solo tra tre mesi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Londra, 5 marzo 2024 – Si alno i tempi delladi. La principessa del Galles recentemente operata un mese e mezzo fa all’addome per una malattia che non è stata resa nota non tornerà in pubblico prima di tre. Questo risulta da una comunicazione diffusa oggi dal governo, in cui ilufficiale della futura regina è fissato l’8 giugno 2024. Ieri è comparsa sulla stampa britannica una foto di, la prima che la immortala dopo l’intervento dello scorso 17 gennaio che ha richiesto una degenza di oltre 10 giorni. Finora la Corona si era limitata a dire che la principessa di Galles non non avrebbe partecipato ad eventi pubblici prima di Pasqua (31 marzo). Notizia in aggiornamento