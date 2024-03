Kargbo | prima tripletta in carriera Zampata Espeche | Udoh al 10° gol

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Strana domenica quella vissuta dall’ex estremo granata Michele Cerofolini, da due partite preferito a Turati tra i pali del Frosinone. Nella sfida casalinga con il Lecce, il portiere toscano causa un rigore, riesce a respingere il tiro di Rafia, ma il penalty va ribattuto per l’ingresso anticipato in area di due compagni; dal dischetto stavolta va Krstovic che colpisce il palo, ma è la schiena dello stesso Cerofolini, proteso in tuffo, a deviare la palla in rete. Finisce 1-1. Serie C. Copertina d’obbligo per Augustus(9 centri), allain(curiosità: diversi siti internet indicano tre reti dell’attaccante della Sierra Leone nel 3-1 della Reggiana 2019/20 sulla Triestina, ma il 2° gol fu siglato da Varone, suo attuale compagno nel Cesena) nel 4-0 dei romagnoli sul disastroso Entella. ...