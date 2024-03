Juventus su Calafiori | la valutazione del Bologna e l'idea di Giuntoli

Eurosport - Calafiori costa 25 milioni di euro: 3 big di Serie A interessate: Il Bologna avrebbe intenzione di chiedere non meno di 25 milioni di euro per il cartellino di Riccardo Calafiori, difensore centrale classe 2002 che si sta imponendo all'attenzione generale ...tuttojuve

Corsport - Osservatori Juve per Ferguson e Calafiori in Atalanta-Bologna: Osservatori della Juventus sono stati "avvistati" ieri al Gewiss Stadium di Bergamo per Atalanta-Bologna: come riportato dal "Corriere dello Sport", gli "osservati speciali" del club bianconero erano ...tuttojuve

Filippo Cornacchia, Marco Guidi: La Juventus ha messo nel mirino profili duttili come il brasiliano ... i mancini nel mirino Per tutti questi motivi, il nome che intriga di più è Riccardo Calafiori. L’ex romanista si è trasformato da ...gazzetta