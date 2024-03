Allegri CI HA PROVATO A CAMBIARE, MA LO FARÀ ANCORA: L'atteggiamento visto a Napoli è stato buono, costruttivo e anche se con poco possesso palla la Juventus è stata molto propositiva e pericolosa. Allegri ci ha provato a cambiare, inserendo nel finale ...tuttojuve

A condannare Allegri e Pioli non solo la distanza da Inzaghi ma che era avvenuto lo stesso con il Napoli: Quale può essere il peggior incubo per un tifoso Vedere l’altra squadra della città festeggiare lo scudetto in un derby giocato in casa e dover sopportare anche la festa e gli sfottò dei rivali di se ...gazzetta

Inzaghi all’Inter: numeri migliori di Ancelotti e Allegri: Simone Inzaghi era alla 300ª panchina in serie A e ha vinto 179 partite, Ancelotti ne aveva vinte 172 e Allegri 171. E adesso è a un passo dal suo primo scudetto ...corriere

Juventus, scintilla Chiesa: è tempo di riconquistare lo Stadium: La Juventus continua il suo percorso in questo campionato che lascia un pochino di amaro in bocca. Infatti la compagine bianconera da possibile contendente ...footballnews24

Juventus, Allegri: “Obiettivo Siamo dentro e dobbiamo rimanerci”: Sulle parole del suo agente: "Basta che lo invitate, così ve lo fate spiegare. Io sono molto contento alla Juventus, poi tutti gli anni in questo periodo c'è il dilemma… Leggi ...informazione