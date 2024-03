Juric squalificato due giornate per “espressioni gravemente minacciose” verso Italiano

Squalificati Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo per la 28^ giornata: I granata perdono per due turni anche l'allenatore Juric che tornerà il 30 marzo dopo la sosta delle Nazionali. Un turno di squalifica per Sarri ...sport.sky

Caos Lazio-Milan: Guendouzi squalificato 2 giornate per avere colpito Pulisic al petto e alla schiena: Un turno di stop anche per Sarri, Marusic e Pellegrini. Due giornate di squalificata per il tecnico del Torino, Ivan Juric, Due giornate di squalifica per Matteo Guendouzi dopo il burrascoso finale di ...eurosport

Due giornate di squalifica per Juric: La decisione del giudice sportivo dopo le frasi ingiuriose del tecnico granata durante la gara contro la Fiorentina. Una giornata anche per Ricci ...rainews