Joker | Folie à Deux | svelato il budget da capogiro | sarà tra i film più costosi di sempre

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 5 marzo 2024) Nonostante manchino ancora mesi dall’uscita di, ilinizia a fare notizia, soprattutto dopo le recenti indiscrezioni. Il sito Variety ha difatti reso noto ilsborsato per la realizzazione del progetto, cheoltre tre volte superiore a quello del primo, fortunato, capitolo. Di seguito, l’incredibile cifra. Non c’è dubbio sul fatto chesia tra i titoli più attesi del 2024. Il sequel del fortunato anti-cinecomic co-scritto e diretto da Todd Phillips, distribuito nel 2019 e vincitore del Leone d’Oro alla 76/a Mostra del Cinema di Venezia e di due Premi Oscar, assisterà al ritorno di Joaquin Phoenix nei panni del celebre villain targato DC Comics. Al suo fianco, come è noto, subentrerà ...