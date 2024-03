Jesi | leggere è un superpotere | la biblioteca ora porta il nome della piccola Irene

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 5 marzo 2024)(Ancona), 4 marzo 2024 - Intitolata aSpaccia, la studentessa di 8 anni deceduta lo scorso anno, lascuola primaria Garibaldi, nel quartiere San Giuseppe. Stamattina la cerimonia con il sindaco Lorenzo Fiordelmondo. Le insegnanti, i compagni e le compagne ricordanoper il suo ardente desiderio di apprendere, di conoscere e dall’altosua saggezza spesso se ne usciva con delle frasi che lasciavano di stucco l’interlocutore adulto. “ci insegna a sognare, a essere una spinta propositiva per gli altri. Amavae la lettura per lei è stato "un" come hanno detto la mamma Emanuela e il papà Stefano” sottolinea il primo cittadino. «Saperè un ...