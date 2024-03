Jason Kelce crolla in lacrime appena annuncia il ritiro | il gigante di Philadelphia chiude un’era

(Di martedì 5 marzo 2024) Ha resistito solo pochi secondidopo essersi seduto per la conferenza stampa in cui hato il suo: il pilastro deiEagles ha commosso anche il fratello che era seduto in prima fila.

Jason Kelce , ex giocatore di football americano statunitense, ha parlato dell’uso dello smartphone in una puntata del suo podcast, New Heights with Jason and ... (gravidanzaonline)

Una intera carriera in una sola città , per una sola squadra. E un addio che segna la fine di un’era. tutta Philadelphia si è fermata e ha pianto per la ... (ilfattoquotidiano)

Perché tutta Philadelphia ha pianto per il ritiro di Jason Kelce: “Il matrimonio perfetto tra un giocatore, una città e una squadra”: Una intera carriera in una sola città, per una sola squadra. E un addio che segna la fine di un’era. Tutta Philadelphia si è fermata e ha pianto per la conferenza stampa al NovaCare Complex con la qua ...ilfattoquotidiano

La fine di un’era, Jason Kelce si ritira: Ma poi diciamoci la verità, trovare le parole “giuste” per una figura come quella di Jason Kelce non è cosa facile. Si tratta di un’enorme responsabilità, del quale sento ogni figurato grammo di peso, ...huddle

Le incontenibili lacrime di Jason Kelce, il giocatore più amato di Philadelphia: “Lascio il football che ho sempre amato”: Ecco, Jason Kelce sapeva fare tutto questo alla perfezione. Fantastico. Uno spettacolo vederlo in azione. E rivederlo nelle slow motion. Apprezzavi ancora di più la tecnica, l’insospettabile rapidità ...repubblica