Jaguar C-X75 | i dettagli di una rivoluzione del design automobilistico

(Di martedì 5 marzo 2024) La trasformazione di un'icona comeC-X75 in una vettura omologata per la circolazione su strada è un vero e proprio evento nel mondo dell'automobilismoC-X75 ha fatto la sua prima comparsa al Salone di Parigi nel lontano 2010, catturando l'immaginazione di appassionati e esperti di auto di lusso in tutto il mondo. Tuttavia, nonostante le promesse iniziali, il progetto sembrava destinato a rimanere solo un miraggio, con l'azienda che aveva abbandonato i piani per la produzione in serie. Tuttavia, grazie all'intraprendenza dell'azienda Callum, guidata dal celebreer Ian Callum, il sogno dellaC-X75 è diventato finalmente realtà. La decisione di trasformare uno dei modelli sopravvissuti dalle riprese del film Spectre del 2015 in un'autovettura stradale omologata ha riportato in vita uno dei

