Itelyum entra nel riciclo con quote in Plasta Rei

(Di martedì 5 marzo 2024) Con l’acquisizione di una quota significativa diRei,si posiziona come importante produttore di PET riciclato chimicamente, compiendo così un ulteriore passo verso l’economia circolare e la valorizzazione dei rifiuti speciali. L’operazione si allinea con gli obiettivi del Green Deal europeo, del Piano d’Azione per l’Economia Circolare e con le iniziative di decarbonizzazione promosse dalle principali aziende del settore della plastica. A Cisterna di Latina,Rei stanno realizzando un impianto per ildi PET derivante da imballaggio alimentare post-consumo per produrre granuli di PET riciclato al 100% di qualità equiparabile al polimero vergine. Grazie alla tecnologia troverà impiego nell’industria degli imballaggi alimentari, favorendo un processo green di tipo ...

