Istituto Torre e piazza Duomo | il Pd attacca | “Approssimazione e superficialità”

(Di martedì 5 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Le vicende urbanistiche relative alle opere pubbliche dell’I.C. F.e diche hanno interessato nei giorni scorsi la stampa locale, hanno un minimo comun denominatore: lae l’nel rispetto delle procedure urbanistiche”. Così in una nota il Pd Benevento. “Nel caso dell’IC., l’amministrazione comunale, a distanza di pochi giorni dalla consegna dei lavori, si sarebbe accorta – scrive – della mancanza della variante urbanistica per la realizzazione dell’Auditorium in via Marmorale. Di fronte ad un’occasione imperdibile di finanziamento, l’amministrazione comunale che fa? Dal 2022, solo oggi, a distanza di due anni, prende consapevolezza di un errore procedurale. Quella del PNRR poteva essere un’opportunità ...