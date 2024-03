Istat | Pil acquisito 2024 sale a +0 | 2%

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 5 marzo 2024) 11.05 In rialzo a +0,2% rispetto al +0,1% della stima precedente la variazione acquisita del Pil per il, quella che si avrebbe con una variazione congiunturale nulla nei restanti trimestri dell'anno. Lo comunica l'. Nel quarto trimestre 2023, corretto per gli effetti di calendario, il Pil segna +0,2% sul terzo trimestre e +0,6% rispetto al quarto trimestre del 2022. Il dato congiunturale è in linea con la stima, mentre quello tendenziale è invece in lieve aumento rispetto al +0,5% della stima preliminare di gennaio.