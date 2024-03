Istat | piccola revisione al rialzo per il Pil acquisito 2024 + 0 | 2% Male la spesa delle famiglie | scesa dell’1 | 2% nel 4o trimestre 2023

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024)alper il dato sul Pilnel, ovvero il risultato che si avrebbe a fine anno in caso di variazioni nulle nei prossimi trimestri, L’ha alzato il dato allo 0,2%, dopo che la stima preliminare, relativa agli ultimi tre mesi del, lo aveva indicato allo 0,1%. Nel quartodelil prodotto interno lordo (Pil), corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,2% rispetto alprecedente e dello 0,6% nei confronti del quartodel 2022. In termini tendenziali, invece, la crescita risulta in lieverispetto allo 0,5% registrato in via preliminare. Nel quarto ...