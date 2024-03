Istat conferma il Pil del quarto trimestre | sale dello 0 | 2%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Neldel 2023 il prodotto interno lordo (Pil), corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato0,2% rispetto alprecedente e0,6% nei confronti deldel 2022. Lo riferisce l', che nella stima completa dei conti economici trimestralila crescita congiunturale rispetto alla stima preliminare di fine gennaio. In termini tendenziali, invece, la crescita risulta in lieve rialzo rispetto allo 0,5% registrato in via preliminare.