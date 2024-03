Israele gela Hamas sulla tregua | la decisione sul cessate il fuoco

(Di martedì 5 marzo 2024) Mentre, secondo le ultime stime del ministero della Sanità di Gaza (gestito da) il bilancio delle vittime accertate palestinesi nella Striscia dal 7 ottobre raggiunge quota 30.631 (oltre a 72.043 feriti), dal Cairo si registra un nulla di fatto ai colloqui per ilil. Il confronto tra i mediatori si sono infatti interrotti senza produrre alcun risultato. Secondo il rappresentante diBassem Naim, nella due giorni di colloqui il gruppo militante palestinese ha illustrato la sua proposta di, e adesso è in attesa di un segnale dalla controparte israeliana. Tel Aviv non ha però inviato alcun proprio rappresentante agli incontri, il che ha indotto Naim ha dichiarare che il premier dello Stato ebraico, Benjamin Netanyahu, «non ha intenzione di raggiungere un accordo e la palla ...

