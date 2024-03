Ischitella | omicidio | donna in carcere Carabinieri

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di martedì 5 marzo 2024) Di seguito un comunicato diffuso dai: Idel Comando Provinciale di Foggia hanno tratto in arresto unacittadina romena residente in Italia gravemente indiziata dell’del proprio compagno, avvenuto nella serata di ieri all’interno di un’abitazione nel centro storico di. La vittima, soccorsa da sanitari del 118 per ferite da arma da taglio al collo e al torace, è deceduta poco dopo per le lesioni riportate. Idella Compagnia di Vico del Gargano e del Nucleo Investigativo, che hanno avviato già nella immediatezza indagini sotto la direzione della Procura della Repubblica di Foggia, hanno raccolto elementi utili alla ricostruzione dei fatti e arrestato in flagranza di reato la, tradotta presso la Casa ...