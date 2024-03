Iran | terremoto di magnitudo 5 5 | la situazione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 5 marzo 2024) Un sisma di5.5 sulla Scala Richter ha scosso la regione del Sistan e Baluchistan nel sud dell’, secondo le ultime segnalazioni provenienti dal German Research Centre for Geosciences. Ilè stato registrato con un epicentro a dieci chilometri di profondità, suscitando preoccupazione tra le comunità locali e gli esperti di geofisica. La regione del Sistan e Baluchistan, conosciuta per la sua vulnerabilità sismica, si trova in una zona geograficamente complessa, dove la tettonica delle placche gioca un ruolo chiave nell’origine di eventi sismici. Questo recenterichiama l’attenzione sulla necessità di monitorare costantemente queste aree ad alto rischio e di implementare misure preventive per salvaguardare le popolazioni vulnerabili. Al momento della segnalazione, non sono stati ...