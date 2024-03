iOS 16 7 6 iPadOS 16 7 6 – Apple li rilascia per tutti i suoi dispositivi | Link Diretti al Download

(Di martedì 5 marzo 2024)periOS 16.7.6 e16.7.6 con correzioni di bug,alper, iOS 16.7.6 e16.7.6, questi nuovi aggiornamenti correggono diversi problemi e alcune misure di sicurezze. Vediamo insieme intanto, come prepararsi al: Prima di tutto eseguire un backup L'articolo proviene da TUTTO HACKINTOSH CYDIA & JAILBREAK

Apple , rilascia per tutti i suoi dispositivi iOS 17.3.1 e iPadOS 17.3.1 , Link Diretti al Download . Apple , rilascia per tutti i suoi dispositivi , iOS 17.3.1 ... (tuttohackintoshcydiajailbreak)

Apple , rilascia per tutti i suoi dispositivi iOS 15.8.2 e iPadOS 15.8.2 , Link Diretti al Download . Apple , ha rilascia to per tutti i suoi dispositivi , iOS ... (tuttohackintoshcydiajailbreak)

Apple rilascia iOS 17.4 per tutti: tante novità.. inizia la rivoluzione per gli utenti dell’Unione Europea: Apple ha appena rilasciato la versione finale di iOS 17.4 per tutti gli utenti. Questo firmware è particolarmente importante perchè include tutte quelle novità e gli “sblocchi” che Apple ha dovuto int ...ispazio

Apple rilascia iOS 17.4 in Italia, è rivoluzione: arrivano gli app store alternativi: Apple ha ufficialmente reso disponibile al download, anche in Italia, l'update ad iOS 17.4, che apre le porte persino agli app store alternativi.tech.everyeye

iOS e iPadOS 17.4 in distribuzione: Apple si adegua al DMA: Apple ha rilasciato in forma stabile iOS e iPadOS 17.4, dopo il classico ciclo di beta testing: è un aggiornamento molto importante soprattutto in Europa perché rappresenta l'adeguamento del colosso d ...hdblog