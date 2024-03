Io | la prima stella dell' hard divulgatore | le lezioni a scuola di Max Felicitas

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Max, al secolo Edoardo Barbares, 31 anni, friulano, nel suo campo è il numero 1. Fatta eccezione per Rocco Siffredi, nel mondo del porno è il re italiano. Ma è anche un deejay, imprenditore e, diciamo,sentimentale/erotico e scientifico: gira le scuole di tutto il Paese per dibattere di educazione sessuale, bullismo, problemi giovanili. «Da anni sognavo di andare nelle scuole a parlare agli studenti,solo immaginare che un preside desse l'ok a un porno attore era impensabile. Oggi tanti mi danno fiducia». Cosa le preme dire agli studenti? «Li dissuado dal prendere alla leggera, per esempio, professioni come l'attore porno oppure di mettersi su Only Fans a fare soldi facili: le conseguenze sono pesanti. Poi mi piace spiegare, da vittima di bullismo, che i veri fighi non sono quelli che prendono di mira gli ...