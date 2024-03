Inzaghi | prove di Atletico Madrid | le rotazioni previste in Bologna-Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 5 marzo 2024)non si accontenta di dodici vittorie su dodici nel 2024 e punta alla tredicesima indel weekend. La trasferta in casa rossoblù sarà utile a preparare al meglio quella più importante in casa dell’, prevista quattro giorni dopo. Attesi cambiamenti PROBABILE FORMAZIONE – Archiviata un’altra vittoria dall’odore di tricolore, l’si prepara a quella che – incredibilmente – potrebbe essere la trasferta più difficile della stagione. In Italia. In casa del, che tra Serie A (pareggio a Milano) e Coppa Italia (eliminazione sempre a San Siro ma solo dopo i supplementari), andrà in scena la prova del nove. La prova del nove prima di andare in casa dell’a giocarsi il passaggio del ...