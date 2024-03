Inzaghi | «Inter RSA? Manco so chi l’ha detto! Sto bene qui»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 5 marzo 2024) Conferenza pernel post partita di-Genoa, il posticipo che ha chiuso la ventisettesima giornata di Serie A portando la capolista a +15. Le parole in sala stampa dell’allenatore. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Simonenel post partita di-Genoa. Le statistiche sono eccezionali e portano allo scu. Quello è il grande obiettivo, ma sappiamo che dobbiamo ancora pedalare: mancano undici partite e oltre due mesi di campionato. Fanno piacere le trecento partite, fra Lazio eho avuto alle spalle grandissime società, grandissimi giocatori e grandissimi tifosi che ci hanno accompagnato in queste partite. Quanto può servire una prova come questa in vista di Bologna e Atlético Madrid? Lo sapevamo, è la quinta partita in ...