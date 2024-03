Inzaghi come Verstappen | ma non faccia il permaloso | non vince solo grazie al lavoro

l’Inter di Simone Inzaghi è passata dalle 12 sconfitte della scorsa stagione al +12 sulla seconda in classifica in questo campionato : sembra passata una vita, ... (fanpage)

Graziani Bini , doppio ex di Inter-Genoa, esprime la propria opinione sul momento delle due squadre che fra poche ore si affronteranno a San Siro per il ... (inter-news)

Non bastano 15 punti di vantaggio a Inzaghi per dormire sonni tranquilli: "Abbiamo messo 15 punti fra noi e la Juventus in 33 giorni, ma dobbiamo resta re ... (fanpage)

Inter Henry: «Se incontri Inzaghi in coppa sono guai»: Le parole di Thierry Henry su Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter: «Lo seguo dai tempi della Lazio, mi piace come fa giocare le punte» Ospite di Sky Sport UK, Thierry Henry ha elogiato il tecnico ...calcionews24

La prima rete del regista albanese mette il sigillo su una stagione che l'ha visto sempre pronto quando chiamato in causa: Tutto ciò indica chiaramente quanto sia cresciuta la fiducia di Inzaghi nell’ex Empoli ... Al contrario, in alcune ha addirittura suonato la carica, come a San Siro contro la Roma (con un geniale ...gazzetta

Quanti rigori mancano all’Inter per battere il record storico del Milan in Serie A: L'Inter potrebbe superare il record di rigori del Milan in Serie A: nel 2021 i rossoneri hanno stabilito un nuovo primato e non sarà facile scalzarli ...fanpage